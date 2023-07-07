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НовостиОбщество7 июля 2023 13:34

Небольшие дожди и до +32 градусов ожидают в Липецкой области в субботу 8 июля

Давление составит 747 миллиметров ртутного столба
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области обещают облачную погоду

В Липецкой области обещают облачную погоду

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В субботу, 8 июля, в Липецкой области ожидают облачную с прояснениями погоду. И ночью, и днем синоптики обещают кратковременные дожди и небольшие грозы.

В темное время суток столбики термометров покажут от 17 до 22 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до +27+33 градусов, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Скорость ветра северной четверти составит от семи до 12 метров в секунду. Атмосферное давление остановится на отметке в 747 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье, 9 июля, жителей областного центра ждет пасмурное небо. С утра до вечера в Липецке предсказывают дожди. Синоптики обещают тепло от 18 до 21 градуса. Порывы ветра не должны превысить 10 м/с.