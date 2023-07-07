Под Липецком пенсионеры не поверили телефонным мошенникам и сохранили 2,3 миллиона

Под Липецком пенсионеры сохранили 2,3 миллиона рублей, не поверив мошенникам Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жителям Липецкой области продолжают звонить мошенники. Но не все граждане ведутся на уловки аферистов. Так, три пенсионера из Ельца не поверили злодеям и сохранили 2,3 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, 72-летнему мужчина позвонила «внучка» и, рассказав о ДТП, попросила перевести ей 1 миллион рублей. Местный житель не поверил незнакомке и предложил ей приехал к нему. Больше пенсионера никто не беспокоил.

85-летняя ельчанка тоже не поверила в историю про аварию и сберегла 100 тысяч рублей. Женщина спросила у звонившей, когда она вернулась из-за границы. Мошенники не смогли придумать правдоподобный ответ.

Еще одна 85-летняя пенсионерка чуть было не отдала аферистам 1,2 миллион рублей, но догадалась перезвонить своей дочери. Еще одна жительница Липецкой области, к сожалению, не смогла противостоять злодеям. Из-за выдуманной истории о ДТП она потеряла 100 тысяч рублей. Женщина не смогла дозвониться снохе и подумала, что сказанное неизвестными – правда.