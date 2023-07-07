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НовостиОбщество7 июля 2023 16:20

Холодную воду отключат на трех улицах Липецка в субботу 8 июля

После окончания ремонтных работ вода может быть мутной
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
8 июля в Липецке отключат холодную воду

8 июля в Липецке отключат холодную воду

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 8 июля в Липецке отключат холодную воду. Без ресурса останутся три улицы города. Причина тому – ремонтные работы на сетях. Рекомендуем горожан заранее сделать запасы воды.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут в центре - по улице Октябрьская, 1, 3. На этот же период времени без холодной воды останутся жители улицы Надежды, 1а-г, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, а также проезда Каштановый, 1.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Октябрьская, 1; Надежды, 15. После окончания работ вода может быть мутной. Липчан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Более подробная информация в диспетчерской организации по телефонам: *6048, 236-048.