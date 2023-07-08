Руководители Липецкой области поздравили жителей с Днем семьи, любви и верности

В регионе отмечают День семьи, любви и верности Фото: Алина ПАЛАГИНА

В эту субботу, 8 июля, россияне отмечают День семьи, любви и верности. Праздник отсылает к православным святым Петру и Февронии Муромским. Их супружеский союз служит примером истинной преданности. Руководители Липецкой области поздравили жителей с праздником. Губернатор Игорь Артамонов и председатель облсовета Дмитрий Аверов пожелали липчанам благополучия, мира и любви.

– В сегодняшнее непростое время мы все почувствовали, что семья – это самое важное в жизни каждого из нас, – говорится в поздравлении. – Родные люди дают нам силы преодолеть все трудности, с ними мы делимся своими радостями и горестями.

Кстати, в регионе каждый год награждают многодетные пары, которые прожили в браке более 25 лет. Накануне медаль «За любовь и верность» получили 30 таких родителей.