Дожди, град и +24 градуса обещают в Липецкой области в воскресенье 9 июля

На Липецкую область вновь надвигаются грозы Фото: Алина ПАЛАГИНА

В воскресенье, 9 июля, в Липецкой области вновь ожидают облачную с прояснениями погоду. Синоптики обещают кратковременные, но сильные дожди. В отдельных районах предсказывают град.

В темное время суток столбики термометров покажут от 15 до 20 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +19+24 градусов, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В основном скорость ветра северной четверти составит от восьми до 13 метров в секунду. Во время гроз порывы будут доходить до 17 м/с. Приборы покажут атмосферное давление в 744 миллиметра ртутного столба.

Напомним, коммунальные службы областного центра готовятся к непогоде в выходные. Специалисты составили график дежурства ассенизаторских машин. Также рабочие продолжают чистить ливневые канализации.