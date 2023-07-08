Питьевую воду отключат на 14 улицах Липецка и Косыревки в воскресенье 9 июля

Публикуем адреса отключений на воскресенье Фото: Алина ПАЛАГИНА

В воскресенье, 9 июля, в Липецке и Косыревке отключат питьевую воду на 14 улицах. Подачу ресурса приостановят с десяти утра до восьми вечера, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк». Специалисты проведут плановые ремонтные работы.

Без холодной воды останутся жители домов по улицам Черноземная, 32; Западная, 44; 9 микрорайон, 45; Юношеская, 50ст7, 50а, 50ст9, 50ст10 и в частном секторе на Яна Фабрициуса, Донецкой, Днепровской, Черноземной, Луговой, Западной, Товарищеской, 40 лет ВЛКСМ, Аэродромной и Авиационной. Воду привезут к Черноземной, 32 и по заявкам липчан.

Также краны пересохнут в Косыревке на улицах Советская и Ленина. Машина с водой будет приезжать после заявок горожан.

За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048. Сотрудники предупреждают, что после включения вода временно может течь мутной.