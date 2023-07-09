Жители нескольких десятков улиц Липецка останутся без воды и электричества 10 июля

В понедельник, 10 июля, жители почти трёх десятков улиц Липецка останутся без электроэнергии. Как сообщили в администрации города, в этот день пройдут работы на сетях. Подачу ресурса приостановят с 9 утра до 17 часов по следующим адресам:

- пер. Верещагина, д. 2 – 4, 7 - 21Б; пер. Верхний, д. 1 – 17, 19, 21, 23, 25; ул. Даргомыжского; ул. Депутатская, д. 2 – 6, 8, 9, 16 - 38, 40, 41, 43, 46, 52а; ул. им. Воровского; ул. Киевская, д. 16а; пер. Крымский д. 2, 4, 6, 8; пер. Фруктовый, д. 1а; ул. Чкалова; ул. Гагарина, д. 47; ул. им. Семашко, д. 10, 10/2, 5, 8, 8а; п. Дачный, ул. Добровская, д. 20, 7; ул. И.С. Бурлакова; п. Казинка, ул. Ярославская; ул. 1-я Воронежская; ул. 3-е Сентября, д. 18, 20, 26, 5; ул. Волгоградская, д. 18а, 18б, 24, 31, 42; ул. Воронежская 2-я, д. 1 - 16, 25; ул. Гвардейская д. 11, 29, 31, 33 - 69, 71, 73, 75, 77; ул. Донская, д. 27; ул. Красина, д. 1-4, 16; ул. Лазо, д. 7; ул. Песчаная; ул. Седова, д. 1, 2, 24, 3, 9; ул. Станиславского, д. 1, 2, 4, 6, 8; ул. Чехова; садоводчество «Металлург 1», д. 287, 325, 358.

Получить дополнительные сведения можно по номеру контакт-центра «Россети Центр» 8-800-220-0-220. Кроме того, 10 июля часть липчан окажется без воды.

Коммунальщики продолжают приводить в порядок сети. Так, 10:00 до 20 часов краны пересохнут в домах:

- частный сектор: ул. Ватутина, пер. Театральный, пер. 2-й Театральный, пер. Лесной, пер. 2-й Лесной, пер. Садовый, пер. 2-й Садовый, пер. Моторный, пер. 2-й Моторный, пер. Линейный, ул. Краснодонская, ул. Кошевого, ул. Севастопольская, ул. Матросова, ул. Докучаева, ул. Спортивная, ул. Украинская, ул. Социалистическая, ул. Цимлянская, ул. Партизанская, ул. Лобачевского, ул. Ковалевской, ул. Спартака, ул. Ильича, ул. Зеленая, ул. Панфилова, ул. Целинная. Подвоз воды - Кошевого, 36;

- частный сектор: ул. Скороходова, ул. 40 лет Советской Армии. Техническую воду подвезут к дому 21 по улице Скороходова, 21.

Справки по телефонам: *6048, 236-048.