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НовостиПроисшествия10 июля 2023 7:11

В ДТП с перевернувшимся «Рено» пострадали три пассажира на трассе под Липецком

Водитель не справился с управлением
Алина ПАЛАГИНА
Три человека пострадали в ДТП на трассе Липецк - Данков

Три человека пострадали в ДТП на трассе Липецк - Данков

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В минувшее воскресенье, 9 июля, на трассе Липецк – Данков произошло ДТП. 60-летний водитель «Рено» не справился с управлением, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Машина вылетела в кювет и перевернулась. В результате пострадали три пассажира иномарки.

В тот же день похожая авария случилась в Измалковском районе. Вечером по дороге из Панкратовки в Измалково 39-летний автомобилист на «Киа» не удержал управление. Транспорт съехал на обочину. Травмы получил водитель и 67-летний липчанин. Мужчин увезли на «скорой».

Напомним, 25-летнему парню грозит до пяти лет колонии за продажу прошитой консоли. Жителя областного центра вычислили по объявлению в Интернете. Горожанин установил программу, чтобы обойти защиту приставки. Нарушитель признал вину и раскаялся.