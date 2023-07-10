Два пассажира «Хендай» получили травмы в аварии с «Киа» на трассе М4 под Липецком

Водитель "Киа" столкнулся со стоящим "Хендаем" Фото: Алина ПАЛАГИНА

В минувшее воскресенье, 9 июля, в Елецком районе Липецкой области случилась авария. На трассе М4 «Дон» 35-летний водитель «Киа» врезался в стоящий «Хендай», сообщили в пресс-службе регионального УМВД. За рулем второй иномарки сидела 47-летняя автомобилистка. Травмы получили два пассажира корейского авто.

Днем ранее, 8 июля, в селе Сошки Грязинского района также произошло ДТП с пострадавшими. На улице Ленина столкнулись 60-летний водитель «Хендай» и 21-летний парень на ВАЗ-2107. В больницу попал владелец отечественной машины.

За трое суток липчане нарушили ПДД 10 267 раз. Инспекторы поймали 23 пьяных автолюбителей. Ремни безопасности игнорировали 214 жителей региона. Дорожные камеры записали 9 571 случай, когда водители неправильно парковались, превышали скорость и ехали не пристегнутыми.