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НовостиОбщество10 июля 2023 8:28

Автоинспекторы проведут четырехдневный рейд по пешеходным переходам в Липецке

Проверки стартуют в этот понедельник
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке водителей и пешеходов проверят на соблюдение ПДД с 10 по 13 июля

В Липецке водителей и пешеходов проверят на соблюдение ПДД с 10 по 13 июля

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке проведут четырехдневный рейд по пешеходным переходам. Проверки на соблюдение ПДД стартуют в этот понедельник и продлятся по 13 июля. Автоинспекторы будут контролировать водителей и прохожих на «зебрах».

Также сотрудники напомнят липчанам об использовании световозвращателей. В ночное время сверкающие элементы помогут избежать ДТП, сообщили в пресс-службе ведомства. Жители региона обязаны носить световозвращатели на одежде или рюкзаках вне населенных пунктов. В противном случае грозит штраф в 500 рублей.

Полицейские предупреждают, что автомобилисты должны уступать пешеходам на переходах. За нарушения штрафуют от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Горожанам, которые перебегают дорогу в неположенном месте, придется заплатить 500 рублей.