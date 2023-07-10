Автоинспекторы проведут четырехдневный рейд по пешеходным переходам в Липецке

В Липецке водителей и пешеходов проверят на соблюдение ПДД с 10 по 13 июля Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке проведут четырехдневный рейд по пешеходным переходам. Проверки на соблюдение ПДД стартуют в этот понедельник и продлятся по 13 июля. Автоинспекторы будут контролировать водителей и прохожих на «зебрах».

Также сотрудники напомнят липчанам об использовании световозвращателей. В ночное время сверкающие элементы помогут избежать ДТП, сообщили в пресс-службе ведомства. Жители региона обязаны носить световозвращатели на одежде или рюкзаках вне населенных пунктов. В противном случае грозит штраф в 500 рублей.

Полицейские предупреждают, что автомобилисты должны уступать пешеходам на переходах. За нарушения штрафуют от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Горожанам, которые перебегают дорогу в неположенном месте, придется заплатить 500 рублей.