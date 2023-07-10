31 бригада энергетиков чинит электросети, поврежденные во время гроз в Липецкой области

В Липецкой области восстанавливают электроснабжение Фото: Алина ПАЛАГИНА

В минувшие выходные Липецкая область столкнулась с ливнями и грозой. Порывы ветра доходили до 17 метров в секунду. Непогода нарушила энергоснабжение в регионе. Аварии на электросетях произошли в Липецке, Задонском, Хлевенском, Чаплыгинском и Грязинском районах, сообщили в пресс-службе мэрии. С последствиями борется 31 бригада энергетиков.

Электросети чинят 125 рабочих. Также задействовали 52 единицы спецтехники. Службы перевели в режим повышенной готовности. Сотрудники подключили социальные учреждения к шести резервным источникам питания общей мощностью в мегаватт. Часть жильцов также питают запасные схемы электроснабжения.

Липчанам напоминают, что о внеплановых отключениях света можно уточнить по бесплатному номеру «Россети Центра»: 8-800-220-0-220. Диспетчеры отвечают круглосуточно.