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НовостиСпорт10 июля 2023 9:05

Липчанин Иван Семинихин завоевал два золота на чемпионате России по пулевой стрельбе

Турнир проходит в Дмитровском районе Московской области
Алексей СЕРГУНИН
Липецкие стрелки (в центре) победили в упражнении «Малокалиберный пистолет, 25 м, скоростная стрельба, мужчины». Фото из телеграм-канала Спорт48.

Липецкие стрелки (в центре) победили в упражнении «Малокалиберный пистолет, 25 м, скоростная стрельба, мужчины». Фото из телеграм-канала Спорт48.

На базе стрелкового комплекса «Лисья нора» собрались около 400 спортсменов более чем из 40 регионов страны. В активе липецких стрелков уже три призовых места.

В упражнении «Малокалиберный пистолет, 25 м, скоростная стрельба, мужчины» первое место занял член юниорской сборной команды России Иван Семенихин. Кроме того, Иван в составе липецкой команды наряду с Иваном Стукачевым и Алексеем Яричиным выиграли золото в упражнении «Малокалиберный пистолет, 25 м, скоростная стрельба, мужчины». В упражнении «Пневматическая винтовка, 10 м, мужчины» серебряным призером стал Александр Васильев.