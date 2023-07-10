113 пар расписались ко Дню семьи, любви и верности в Липецкой области 8 июля

В Липецкой области поженились 113 пар за выходные Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В минувшие выходные в Липецкой области расписались 113 пар. Влюбленные решили пожениться ко Дню семьи, любви и верности 8 июля.

52 новые семьи вышли из ЗАГСов областного центра, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Для молодоженов устроили ромашковые свадьбы. Залы украсили цветами, которые смастерили дети.

В Ельце в брак вступили 11 пар, а в районах – еще 50 молодых. Самыми юными женихом и невестой стали 18-летние липчане. Другие новобрачные пригласили на церемонию внуков.

Напомним, накануне праздника медаль «За любовь и верность» получили 30 многодетных семей. В регионе ежегодно награждают пары, которые воспитали достойных детей и прожили вместе более 25 лет.