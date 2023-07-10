Дорожной компании не удалось снизить 44,6 млн штрафа за сговор на торгах в Липецке

Организация заплатит более 44 миллионов штрафа Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке дорожно-строительной компании «Руслан-1» не удалось снизить штраф за сговор на торгах. Напомним, в октябре 2021 года ФАС выявила нарушения Закона о защите конкуренции.

Организация заключила контракт с региональным управлением транспорта и «Липецкавтодором» на ремонт дорог. При этом заказчик намеренно отклонил заявки остальных участников аукциона. Таким образом, «Руслан-1» необоснованно победил на торгах. Начальная цена договора составила 305 миллионов рублей.

ФАС оштрафовала компанию на 44,6 миллиона рублей. Однако подрядчик не согласился и отправился в суд. Первая инстанция уменьшила сумму до 7,4 миллиона. Апелляционная инстанция приняла такое же решение. Тогда ведомство обратилось с кассационной жалобой, сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

Арбитражный суд Московского округа обратил внимание, что антиконкурентные соглашения серьезно подрывают основы рыночной экономики. Кроме того, нарушения приводят к потере бюджетных денег. В итоге постановления нижестоящих судов отменили. «Руслан-1» заплатит более 44 миллионов в федеральную казну.