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НовостиПроисшествия10 июля 2023 10:59

Житель Кировской области пробрался в дом в Липецке, выпил бутылку водки и уснул

Пьяный рецидивист пытался похитить процессор от компьютера
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Полицейские задержали незваного гостя

Полицейские задержали незваного гостя

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке за кражу арестовали 22-летнего рецидивиста из Кировской области. Вечером 7 июля пьяный парень, отодвинув москитную сетку в открытом окне, влез в частный дом по улице Седова в районе ЛТЗ. Он перевернул все в комнатах, пытался похитить процессор от компьютера. Вдруг ему на глаза попалась бутылка водки. Он выпил ее и неожиданно уснул.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, утром незваного гостя обнаружил родственник хозяйки дома. Он вызвал полицию. Правоохранители задержали молодого человека и доставили в отдел.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье – до 6 лет лишения свободы. Подозреваемого заключили под стражу.