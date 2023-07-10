Житель Кировской области пробрался в дом в Липецке, выпил бутылку водки и уснул

Полицейские задержали незваного гостя Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке за кражу арестовали 22-летнего рецидивиста из Кировской области. Вечером 7 июля пьяный парень, отодвинув москитную сетку в открытом окне, влез в частный дом по улице Седова в районе ЛТЗ. Он перевернул все в комнатах, пытался похитить процессор от компьютера. Вдруг ему на глаза попалась бутылка водки. Он выпил ее и неожиданно уснул.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, утром незваного гостя обнаружил родственник хозяйки дома. Он вызвал полицию. Правоохранители задержали молодого человека и доставили в отдел.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье – до 6 лет лишения свободы. Подозреваемого заключили под стражу.