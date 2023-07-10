Житель Липецка заболел гриппом в начале июля Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке на прошлой неделе один из жителей заболел гриппом. Еще 1 692 человека заразились ОРВИ. Как отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, чаще от вирусов страдают дети до 14 лет.

В целом в Липецкой области с 3 по 9 июля выявили 2 441 случай ОРВИ. Это на 11,7% меньше, чем неделей ранее. Коронавирусом заболел 31 житель региона. Липчане часто подхватывают аденовирусы – 28% от общего числа зараженных. По 24% - парагрипп и риновирусы. Сочетанные формы – 12%. Бокавирус – 4%.

Специалисты Роспотребнадзора просят граждан не заниматься самолечением, при симптомах ОРВИ и гриппа сразу обращаться к врачу. Не пренебрегать мерами профилактики: чаще мыть руки, проветривать помещения, больше бывать на свежем воздухе, заниматься спортом, сбалансированно питаться.