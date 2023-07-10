На каких улицах Липецка отключат холодную воду и свет во вторник 11 июля

На каких улицах Липецка отключат холодную воду и свет во вторник 22 июля Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 11 июля в Липецке отключат холодную воду и свет. С 10 утра до 5 часов вечера краны пересохнут по улицам Пролетарская, 13, 14; Угловая, 11, 15, 17, 26А; Плеханова, 51а, а также в частном секторе в селе Сырское по улице Пролетарская. Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут к дома №14 по Пролетарской и по заявкам жителей. Подробности по телефонам: *6048, 236-048.

С 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители улицы Даргомыжского; Депутатская, 2 – 6, 8, 9, 16 - 38, 40, 41, 43, 46, 52а; Воровского; Киевская, д. 16а; переулок Верещагина, 2 – 4, 7 - 21Б; Верхний, 1 – 17, 19, 21, 23, 25; Крымский д2, 4, 6, 8; Фруктовый, 1а; улица Чкалова; Ярославская; Добровская, 20, 7; Бурлакова; Плеханова, 49, 51а, 53а, 59, 59/4; Угловая, 26а.

Также свет погаснет по улицам 1-я Воронежская 22, 26-35, 37-48, 50, 52-61; 3-е Сентября, 18, 20, 26, 5; Волгоградская, 18а, 18б, 24, 31, 42; 2-я Воронежская, 1-16, 25; Гвардейская; Донская, 27; Красина, 1-4, 16; Лазо, 7; Песчаная; Седова, 1-3, 24, 9; Станиславского, 1, 2, 4, 6, 8; Чехова. Более подробную информацию липчане могут получить в контакт-центре «Россети Центр» по номеру 8-800-220-02-20.