Дорогу через село Боринское под Липецком отремонтируют в 2023 году Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Под Липецком отремонтируют дорогу через село Боринское. Напомним, по населенному пункту двигались машины, объезжая участок закрытой федеральной трассы. За этот период полотно сильно пострадало.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, работы стартуют уже в этом году. Контракт заключили с «Липецкдоравтоцентром». На ремонт участка в Боринском, а также в Добринском, Данковском, Лебедянском, Лев-Толстовском, Тербунском и Хлевенском районах уйдет 899,7 миллионов рублей. Всего подрядчик восстановит 58,5 километров региональных дорог.

Напомним, в Липецке у краеведческого музея на перекрестке улиц Ленина и Пролетарская установили памятник летчикам авиацентра. Его отлили из бронзы. Весит скульптура 2,5 тонны.