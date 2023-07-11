В Липецке курьер мошенников похитил у 71-летнего пенсионера 400 тысяч рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке поймали курьера мошенников, который похитил у пенсионера 400 тысяч рублей. В полицию обратился 71-летний мужчина. Он сообщил, что на стационарный телефон позвонил неизвестный и рассказал про ДТП, которое якобы спровоцировал его сын. Аферист потребовал денег.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, липчанина торопили и не разрешали связываться с родственником, чтобы «не осложнять ситуацию». Вскоре к пенсионеру приехал мужчина и забрал 400 тысяч. Тогда пожилой горожанин наконец позвонил сыну и узнал, что аварии не было.

Полицейские задержали курьера мошенников. Им оказался 27-летний житель Лебедяни. Он пояснил, что в мессенджере ему предложили легкий и быстрый заработок. Большую часть суммы злодей перевел «работодателю», оставив себе лишь 25 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание – до 6 лет лишения свободы.