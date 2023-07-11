Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 июля 2023 6:51

Спасатели МЧС достали тело 59-летнего мужчины из реки Олымчик под Липецком

Обстоятельства гибели несчастного выясняют правоохранители
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Спасатели МЧС достали тело 59-летнего мужчины из реки Олымчик под Липецком

Спасатели МЧС достали тело 59-летнего мужчины из реки Олымчик под Липецком

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В понедельник 10 июля в реке Олымчик Липецкой области нашли тело погибшего 59-летнего мужчины. Это произошло у села Березовка Тербунского района.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, спасатели вытащили тело в одежде около 20.45 вечера и передали полицейским. Личность несчастного установили. Правоохранители выясняют обстоятельства гибели и причину смерти жителя.

Еще одна трагедия на воде произошла на прошлой неделе у деревни Александровка Краснинского района. В среду 5 июля из пруда достали тело 62-летнего мужчины. Подробности здесь.

Липчан просят строго соблюдать правила безопасности на воде. В случае происшествия звонить по номеру «112».