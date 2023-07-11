Спасатели МЧС достали тело 59-летнего мужчины из реки Олымчик под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

В понедельник 10 июля в реке Олымчик Липецкой области нашли тело погибшего 59-летнего мужчины. Это произошло у села Березовка Тербунского района.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, спасатели вытащили тело в одежде около 20.45 вечера и передали полицейским. Личность несчастного установили. Правоохранители выясняют обстоятельства гибели и причину смерти жителя.

Еще одна трагедия на воде произошла на прошлой неделе у деревни Александровка Краснинского района. В среду 5 июля из пруда достали тело 62-летнего мужчины. Подробности здесь.

Липчан просят строго соблюдать правила безопасности на воде. В случае происшествия звонить по номеру «112».