41-летний пассажир «Дэу» погиб в ДТП с «Приорой» на трассе под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В понедельник 10 июля в ДТП в Задонском районе Липецкой области погиб мужчина. Авария произошла около полуночи на трассе «Дон». Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 32-летний водитель «Лады Приоры» протаранил стоящий автомобиль «Дэу Нексия». Его и 53-летнего мужчину из отечественной машины доставили в больницу. 41-летний пассажир иномарки скончался от травм на месте.

В тот же день в Липецке на проспекте Победы 34-летний житель за рулем БМВ сбил 23-летнего парня. Пешеходу потребовалось стационарное лечение. Он в больнице.

Всего за сутки автоинспекторы выявили 4 071 нарушение Правил дорожного движения. Так, 4 водителя сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 58 человек не пристегнулись. Автомобилисты 3 800 раз превысили скорость.