Холодильник сгорел в пожаре в десятиэтажном доме на улице Неделина в Липецке Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Ночью в понедельник 10 июля в Липецке вспыхнула квартира. Пожар произошел в десятиэтажном доме на улице Неделина. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на месте работали 5 спасательных расчетов и автолестница. Они справились с огнем. Сгорел холодильник, вещи и внутренняя отделка комнаты на площади 5 квадратных метров.

Еще одно возгорание случилось в девятиэтажке на проспекте Победы. Жильцы забыли про включенную плиту, и у них подгорела пища. Помещения заволокло дымом. К счастью, никто из липчан не пострадал.

В садоводческом товариществе «Речное» полыхал садовый домик. Несмотря на усилия пожарных, пламя полностью уничтожило здание. Также в Усмани в районе улицы Привокзальная горел мусор.