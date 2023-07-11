Липецкий «Металлург» во второй раз обыграл тамбовский «Спартак»

Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

Накануне,10 июля, в Липецке состоялся контрольный матч между местным «Металлургом» и тамбовским «Спартаком». После гостевого успеха (4:2, Елеев, 8, Григорьев, 9, 63, Пахомов, 90) подопечные Сергея Первушина сыграли менее результативно, но при этом добились успеха. Единственный гол на 78-й минуте провел Заботкин. Итог – победа «сталеваров» 1:0.

Напомним, что в паузе между матчами с «волками» «Металлург» разошелся миром с курским «Авангардом» (2:2, Ушаков, 65, Григорьев, 70).

Теперь 16 июля наши парни стартуют в первенстве России-2023/24 матчем в Новосибирске с местным одноименным клубом. Первый домашний матч липчане проведут 22 июля – с «Челябинском».