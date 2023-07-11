Липчанка Виктория Перепечина завоевала серебро на всероссийском турнире по лыжероллерам

Виктория Перепечина. Фото из телеграм-канала Спорт48.

На воронежской земле собрались более 200 спортсменов из 14 регионов страны. В индивидуальной гонке на дистанции пять километров среди девушек 17 - 18 лет серебро завоевала воспитанница филиала областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва в Измалковском районе Виктория Перепечина (тренер Олег Кузьмин).

Как ранее сообщал сайт lipetsk.kp.ru, Николай Савенко стал серебряным призером первенства России по лыжероллерам. Спортсмен МБУ «Спортивная школа №7» занял второе место в спринте на дистанции 200 метров.