Липчанин Максим Семенихин стал призером международного турнира маунтинбайку

Максим Семенихин (крайний справа). Фото из телеграм-канала Спорт48.

В Миассе Челябинской области состоялись международные соревнования по велосипедному спорту в дисциплине «маунтинбайк». На трассу горнолыжного центра «Солнечная долина» вместе с представителями сборной России вышли спортсмены из Белоруссии. В олимпийской дисциплине «кросс-кантри» среди юниоров финишировал воспитанник спортивной школы №7 Липецка Максим Семенихин (тренер Клавдия Харитонкина).

Как ранее сообщал сайт lipetsk.kp.ru, липчане 14 раз поднимались на пьедестал почета на первенстве ЦФО по маунтинбайку.