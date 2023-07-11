Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт11 июля 2023 11:58

Липчанин Максим Семенихин стал призером международного турнира маунтинбайку

Он занял третье место в дисциплине «кросс-кантри»
Алексей СЕРГУНИН
Максим Семенихин (крайний справа). Фото из телеграм-канала Спорт48.

Максим Семенихин (крайний справа). Фото из телеграм-канала Спорт48.

В Миассе Челябинской области состоялись международные соревнования по велосипедному спорту в дисциплине «маунтинбайк». На трассу горнолыжного центра «Солнечная долина» вместе с представителями сборной России вышли спортсмены из Белоруссии. В олимпийской дисциплине «кросс-кантри» среди юниоров финишировал воспитанник спортивной школы №7 Липецка Максим Семенихин (тренер Клавдия Харитонкина).

Как ранее сообщал сайт lipetsk.kp.ru, липчане 14 раз поднимались на пьедестал почета на первенстве ЦФО по маунтинбайку.