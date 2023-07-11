Сладкая жизнь: половина россиян постоянно употребляет в пищу кондитерские изделия

Траты большинства россиян на сладкое достаточно скромные: у 49% - не более 1000 рублей в месяц, у 39% - до 3000 рублей. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Главные сладкоежки страны живут на Северо-Западе - таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного банком «Открытие» и «Росгосстрахом» к Всемирному дню шоколада 11 июля.

В рейтинге самых любимых сладостей россиян за явным преимуществом победил шоколад (58%). На втором месте оказались конфеты (32%), на третьем - торты (31%). Сладкую выпечку любят 29% опрошенных, мармелад - 17%, фрукты с высоким содержанием сахара - 16%, пастилу - 12%.

Почти две трети опрошенных полагают, что сладости вредят здоровью - наиболее радикально в этом отношении настроены жители Урала.Но опасения относительно здоровья не останавливают россиян: 14% едят сладкое несколько раз в день, еще 35% - ежедневно, раз в несколько дней позволяют себе сладости 31%. Вообще не едят сладости только 2% опрошенных (на Урале таких не и вовсе нашлось).

Среди причин употребления сладостей, 81% респондентов называет ощущение счастья и удовольствия, а 15% таким способом заедают стресс.