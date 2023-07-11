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НовостиПроисшествия11 июля 2023 14:39

Служебная машина Росгвардии попала в ДТП с «Дэу Нексия» на перекрестке в Липецке

Водитель иномарки не уступил дорогу патрульной «Ладе»
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Служебная машина Росгвардии попала в ДТП с «Дэу Нексия» на перекрестке в Липецке

Служебная машина Росгвардии попала в ДТП с «Дэу Нексия» на перекрестке в Липецке

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот вторник 11 июля в Липецке в ДТП попала машина Росгвардии. Авария произошла в центре города - на перекрестке у Театральной площади.

- Служебный автомобиль вневедомственной охраны следовал по сигналу «Тревога» с включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом, - сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального управления Росгвардии. – Водпитель «Дэу Нексии» не уступил дорогу служебному автомобилю при проезде перекрестка.

К счастью, никто из людей не пострадал. Повреждения получили лишь машины.

Напомним, что серьезная авария произошла в Задонском районе ночью 10 июля. На трассе Дон 32-летний мужчина за рулем «Лады Приоры» протаранил стоящую «Нексию». Погиб 41-летний пассажир иномарки. Подробности здесь.