Служебная машина Росгвардии попала в ДТП с «Дэу Нексия» на перекрестке в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот вторник 11 июля в Липецке в ДТП попала машина Росгвардии. Авария произошла в центре города - на перекрестке у Театральной площади.

- Служебный автомобиль вневедомственной охраны следовал по сигналу «Тревога» с включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом, - сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального управления Росгвардии. – Водпитель «Дэу Нексии» не уступил дорогу служебному автомобилю при проезде перекрестка.

К счастью, никто из людей не пострадал. Повреждения получили лишь машины.

Напомним, что серьезная авария произошла в Задонском районе ночью 10 июля. На трассе Дон 32-летний мужчина за рулем «Лады Приоры» протаранил стоящую «Нексию». Погиб 41-летний пассажир иномарки. Подробности здесь.