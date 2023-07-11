Жители Липецкой области потратили более 25,6 миллиарда на услуги ЖКХ за пять месяцев

Объем платных услуг за пять месяцев в Липецкой области превысил 38 миллиардов рублей Фото: Алина ПАЛАГИНА

В январе-мае 2023 года жители Липецкой области оставили за платные услуги около 39 миллиардов рублей. Показатель снизился на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На услуги ЖКХ липчане потратили более 25,6 миллиарда за пять месяцев. Причем на коммуналку приходится большая часть средств – 34% от общего объема.

По данным Липецкстата, за бытовые услуги жителям пришлось заплатить примерно пять миллиардов, что соответствует 14%. Если сопоставить с 2022 годом, их объем увеличился на полпроцента. В основном деньги ушли на ремонт и техобслуживание машин – 26%; починку и строительство домов – 23%; ритуальные услуги, парикмахерские и салоны красоты – по 12%.

Телекоммуникационные и транспортные услуги составили по 12% от всего оборота, медицинские – 11%. На услуги в сфере образования жители региона потратили всего 6%.