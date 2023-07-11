Жители 17 улиц Липецка останутся без питьевой воды в среду 12 июля

В Липецке отключат холодную воду на 17 улицах Фото: Алина ПАЛАГИНА

В среду, 12 июля, жители Липецка на 17 улицах останутся без питьевой воды. Специалисты будут проводить плановые ремонтные работы. Подачу ресурса ограничат с десяти утра до восьми вечера, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».

Холодную воду отключат по улицам площадь Победы, 8; 8 Марта, 17, 17/2 и Крайняя, 4, 9. Машина с водой приедет на площадь Победы к дому №8.

Также краны пересохнут на Котовского, 14, 19, 23, 37; Школьной, 24; Комсомольской, 22; Кочубея, 1; в котельной «Липецктеплосеть» и в частном секторе по Верхней, Пригородной, Кирова, 1-ой Крымской, 2-ой Крымской, Комсомольской, Джамбула, Чаплыгина, Школьной, Дубинина, Кочубея, Кооперативной и Котовского. Воду привезут к Котовского, 19.

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