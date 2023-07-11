Свет отключат на 26 улицах и в четырех садоводчествах в среду 12 июля

Более 20 улиц Липецка останутся без электричества в среду Фото: Алина ПАЛАГИНА

В среду, 12 июля, в Липецке отключат свет на 26 улицах и в четырех садоводческий товариществах. Специалисты будут ремонтировать электросети, сообщили в пресс-службе мэрии. Лампочки погаснут с девяти утра до пяти вечера.

Без электричества останутся жители домов по улицам переулок Верещагина, 2 – 4, 7 – 21Б; переулок Верхний, 1 – 17, 19, 21, 23, 25; Даргомыжского; Депутатская, 2 – 6, 8, 9, 16 – 38, 40, 41, 43, 46, 52а; Воровского; Киевская, 16а; переулок Крымский, 2, 4, 6, 8; переулок Фруктовый, 1а; Чкалова; Ярославская; Добровская, 20, 7; Бурлакова; 1-я Воронежская 22, 26 – 35, 37 – 48, 50, 52 – 61; 3-е Сентября, 18, 20, 26, 5; Волгоградская, 18а, 18б, 24, 31, 42; 2-я Воронежская, 1 – 16, 25; Гвардейская; Донская, 27; Красина, 1, 16, 2, 3, 4; Лазо, 7; Песчаная; Седова, 1, 2, 24, 3, 9; Станиславского, 1, 2, 4, 6, 8; Чехова; Нахимова, 1 – 8а, 10, 12, 14; переулок Ушакова, 4, 5, 6, 8.

Также электроэнергии не будет в садоводчествах «Студеновское», 110, 110а/155, 162, 178; «Дачный 3», 1047, 664, 702, 708, 726, 765, 794, 809, 847, 879, 889, 971; «Дачный 4», 1001, 1129а, 1195, 1275, 1340 и «Дачный 5».

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