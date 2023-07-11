Небольшие дожди, облачность и до +22 градусов обещают в Липецкой области 12 июля

В Липецкой области ожидают переменную облачность Фото: Алина ПАЛАГИНА

В среду, 12 июля, в Липецкой области обещают облачную с прояснениями погоду. Ночь пройдет без существенных осадков. В темное время суток столбики термометров покажут от девяти до 14 градусов выше нуля.

Днем синоптики ожидают небольшие и кратковременные дожди. Воздух прогреется до +17+22 градусов, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Скорость северо-западного ветра в регионе составит от семи до 12 метров в секунду. Приборы покажут атмосферное давление на отметке в 739 миллиметров ртутного столба.

В четверг, 13 июля, в областном центре вновь предсказывают небольшой дождь. Небо затянется тучами. Специалисты ожидают пасмурный день. Температура поднимется до 12-19 градусов тепла.