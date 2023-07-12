70-летняя пенсионерка на велосипеде пострадала в ДТП с «Ладой» под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Во вторник 11 июля в Липецкой области под колеса легковушки попала пенсионерка. ДТП случилось в Усмани. Около 6 часов вечера 37-летний водитель «Лады Весты» сбил 70-летнюю велосипедистку. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, ее с травмами увезли в больницу.

В тот же день в Липецке на улице Титова 25-летний мужчина за рулем «Дацун» столкнулся с 9-летним школьником на велосипеде. Медики осмотрели ребенка и отпустили.

В Ельце на улице Радиотехническая «Лада Гранта» наехала на 12-летнего велосипедиста. Подросток получил травмы. Ему понадобилась помощь врачей.

Напомним, что в областном центре столкнулись служебная машина Росгвардии и «Дэу Нексия». В аварии никто не пострадал. Повреждения получили только автомобили.