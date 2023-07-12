Ваня Дмитриенко и Алена Апина выступят на Дне города в Липецке 15 июля

Артисты исполнят популярные композиции Фото: архив "КП"

Липецк готовится к масштабному празднованию Дня города. Областной центр отметит 320-летний юбилей. Кстати, мероприятия уже начались. Со вторника, 11 июля, жителей поздравляют во дворах.

В субботу, 15 июля, артисты порадуют липчан концертами. В 2023 году хэдлайнерами станут Ваня Дмитриенко и Алена Апина. Молодой исполнитель выступит на Зеленом острове. Представление продлится с 17:00 до 22:00. В программу вошли и другие яркие музыканты.

Песнями Алены Апиной слушатели смогут насладиться в парке Победы. С 19:00 до 21:00 горожан ждет концерт от местных групп. В 21:00 на сцену выйдет звезда эстрады.

Напомним, для жителей запланировали трехдневную программу в общественных пространствах. Развлечения стартуют с пятницы, 14 июля. Гостей ждут тематические площадки, которые посвятили разным эпохам развития Липецка – от средневекового до будущего. С афишей можно ознакомиться по ссылке.