Архитектурная подсветка украсит дворец молодежи «Октябрь» ко Дню города в Липецке

В Липецке в тестовом режиме подключат архитектурную подсветку на ГДМ "Октябрь" Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке продолжается реконструкция дворца молодежи «Октябрь». Специалисты отремонтировали фасад. Облицовку выполнили в светлых оттенках. Плитку подобрали в тон. Материал выдерживает вес пожарной техники, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ко Дню города здание украсит архитектурная подсветка. Правда, пока в пробном варианте. Строители уже завершают установку световых элементов. Также подрядчик вставляет новые окна и работает над инженерными коммуникациями внутри.

Дворец молодежи отремонтируют в 2024 году Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Киноконцертный зал должны сдать в 2024 году. Помимо развлекательных мероприятий, здесь планируют проводить семинары, конференции и форумы.

Напомним, «Октябрь» открыли в 1990 году. Масштабной реконструкции дворец молодежи дождался летом 2022 года.