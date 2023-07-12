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НовостиОбщество12 июля 2023 10:00

Архитектурная подсветка украсит дворец молодежи «Октябрь» ко Дню города в Липецке

Специалисты продолжают ремонтировать здание
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке в тестовом режиме подключат архитектурную подсветку на ГДМ "Октябрь"

В Липецке в тестовом режиме подключат архитектурную подсветку на ГДМ "Октябрь"

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке продолжается реконструкция дворца молодежи «Октябрь». Специалисты отремонтировали фасад. Облицовку выполнили в светлых оттенках. Плитку подобрали в тон. Материал выдерживает вес пожарной техники, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ко Дню города здание украсит архитектурная подсветка. Правда, пока в пробном варианте. Строители уже завершают установку световых элементов. Также подрядчик вставляет новые окна и работает над инженерными коммуникациями внутри.

Дворец молодежи отремонтируют в 2024 году

Дворец молодежи отремонтируют в 2024 году

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Киноконцертный зал должны сдать в 2024 году. Помимо развлекательных мероприятий, здесь планируют проводить семинары, конференции и форумы.

Напомним, «Октябрь» открыли в 1990 году. Масштабной реконструкции дворец молодежи дождался летом 2022 года.