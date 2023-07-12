В Липецке безработный украл через чужой телефон 130 тысяч рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке у 40-летнего мужчины с банковского счета украли 130 тысяч рублей. О произошедшем он заявил в полицию. Правоохранители выяснили, что накануне липчанин потерял телефон. Его сбережения похитили через мобильный банк.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские задержали подозреваемого. Им оказался безработный ранее судимый 36-летний местный житель. Он признался, что нашел сотовый и зашел в приложение, в котором отобразилась крупная сумма. Так, 100 тысяч он перевел своей подруге, еще 29 тысяч – знакомому, а оставшимися деньгами оплатил продукты и спиртное в магазине.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание – до 6 лет лишения свободы. В настоящее время липчанин находится под подпиской о невыезде.