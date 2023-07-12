Модельную библиотеку для липчан с ОВЗ на Липовской откроют в сентябре

В Липецке появится модельная библиотека для людей с ОВЗ Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецке переоборудуют библиотеку для людей с ОВЗ на улице Липовская. Учреждение станет модельным. Это значит, что в здании появится современное оборудование. Открытие планируют на сентябрь 2023 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Книжный фонд пополнился 1350 книгами, в том числе 60 произведениями – со шрифтом Брайля. В библиотеку привезут тифлофлешплееры – устройства позволят слушать книги. Для горожан с нарушениями слуха и зрения закупили тактильно-сенсорный терминал. Этот прибор будет служить электронным справочником.

В помещениях повесят указатели с выпуклыми надписями, установят поручни и пандусы. Внешний вид пространства улучшат фитомодули – конструкции, в которых будут выращивать живые растения. Посетителей также будет радовать панно из стабилизированного мха.