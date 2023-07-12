Детсад с соляной пещерой строят для 224 малышей на Университетском в Липецке

В Липецке проверили ход работ в детсаде на Университетском Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке на Университетском строят детский сад на 224 ребенка. В учреждении откроют четыре ясельные группы и десять дошкольных, сообщили в пресс-службе мэрии. Для малышей оборудуют соляную пещеру, сенсорную комнату и музыкальный зал.

Дизайнеры оформят фасад в современном стиле. На территории появятся игровые и спортивные площадки. Специалисты также позаботятся об озеленении пространства.

Напомним, из казны города потратят 123 миллиона на детский сад на Университетском. Второе учреждение для ребят возводят в микрорайоне «Звездный». Из бюджета выделили 87 миллионов. Подрядчик должен завершить строительно-монтажные работы к концу года.

Также в 2023 году капитальный ремонт ждет два детсада и 21 школу. В регионе обновят здание библиотеки и 14 центров досуга.