«Свадьбу любимому городу» проведут на Ленина в Липецке 15 июля

Ко Дню города в Липецке проведут выездную регистрацию для влюбленных пар Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 15 июля, в Липецке проведут традиционное мероприятие «Свадьба любимому городу». ЗАГСы ежегодно устраивают торжественные церемонии для влюбленных пар ко Дню Металлурга.

Необычная регистрация брака состоится на Ленина, 28. Молодоженов будут расписывать с 11:00 до 15:00, сообщили в пресс-службе регионального управления ЗАГС и архивов.

Гостей порадуют концертом с живой музыкой. Организаторы пригласили местных артистов. Гвоздем программы станет кавер-группа «Ala-Ska».

Напомним, мероприятия ко Дню города стартуют с пятницы, 14 июля. Липчан ждут концерты, мастер-классы, необычные показы и многое другое. 15 июля в областном центре выступят хэдлайнеры Ваня Дмитриенко и Алена Апина. Подробнее о праздновании можно прочитать по ссылке.