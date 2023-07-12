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НовостиОбщество12 июля 2023 14:42

«Свадьбу любимому городу» проведут на Ленина в Липецке 15 июля

Перед ЗАГСом торжественно распишут несколько влюбленных пар
Алина ПАЛАГИНА
Ко Дню города в Липецке проведут выездную регистрацию для влюбленных пар

Ко Дню города в Липецке проведут выездную регистрацию для влюбленных пар

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 15 июля, в Липецке проведут традиционное мероприятие «Свадьба любимому городу». ЗАГСы ежегодно устраивают торжественные церемонии для влюбленных пар ко Дню Металлурга.

Необычная регистрация брака состоится на Ленина, 28. Молодоженов будут расписывать с 11:00 до 15:00, сообщили в пресс-службе регионального управления ЗАГС и архивов.

Гостей порадуют концертом с живой музыкой. Организаторы пригласили местных артистов. Гвоздем программы станет кавер-группа «Ala-Ska».

Напомним, мероприятия ко Дню города стартуют с пятницы, 14 июля. Липчан ждут концерты, мастер-классы, необычные показы и многое другое. 15 июля в областном центре выступят хэдлайнеры Ваня Дмитриенко и Алена Апина. Подробнее о праздновании можно прочитать по ссылке.