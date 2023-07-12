Под Липецком на 12-летнего школьника упали хоккейные ворота, мальчик в больнице

Под Липецком на 12-летнего мальчика упали хоккейные ворота, мальчик в больнице Фото: принтскрин видео.

В Липецкой области на прошлой неделе на 12-летнего школьника упали хоккейные ворота. Это произошло 6 июля на площадке в поселке Газопровод Елецкого района. Мама мальчика сообщила о происшествии в соцсетях, добавив видео из кареты скорой помощи и места, где случилось несчастье.

- У него черепно-мозговая травма головы, рваные раны лица зашивали в трех местах, сломан нос, - написала женщина. – Находится в травматологии Ельца в реанимации.

Как стало известно lipetsk.kp.ru, в настоящее время школьника уже перевели в обычную палату. По данным пресс-службы регионального УМВД России, полиция проводит проверку. Выясняются обстоятельства произошедшего. Эксперты определяют степень тяжести вреда, причиненного здоровью мальчика.