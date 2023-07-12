Питьевую воду отключат на трех улицах Новолипецка и центра города в четверг 13 июля

Где в Липецке отключат холодную воду в четверг Фото: Алина ПАЛАГИНА

В четверг, 13 июля, в Липецке отключат питьевую воду на трех улицах. Специалисты будут проводить плановые ремонтные работы. Подачу ресурса ограничат в центре города и на Новолипецке. Краны пересохнут с десяти утра до восьми вечера, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».

Без холодной воды останутся жители домов по улицам Октябрьская, 61; Спиртзаводская, 1, 1а, 3, 4, 5, 10, 12 и площадь Мира, 1, 1а, 1б, 1г, 3а. Машины с водой приедут на Октябрьскую, 61 и Спиртозаводскую, 5.

Жителей областного центра предупреждают, что после включения вода временно может течь мутной. Сотрудники водоканала приносят извинения за предоставленные неудобства. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.