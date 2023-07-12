23 улицы Липецка и четыре садоводчества останутся без света в четверг 13 июля

В Липецке отключат электроэнергию по нескольким адресам Фото: Алина ПАЛАГИНА

В четверг, 13 июля, в Липецке отключат свет на 23 улицах и в четырех садоводческих товариществах. Жители останутся без электричества с девяти утра до пяти вечера. Специалисты будут ремонтировать электросети, сообщили в пресс-службе мэрии.

Лампочки погаснут в домах по улицам 1-я Воронежская, 22, 26 – 35, 37 – 48, 50, 52 – 61; 3-е Сентября, 18, 20, 26, 5; Волгоградская, 18а, 18б, 24, 31, 42; 2-я Воронежская, 1 – 16, 25; Гвардейская; Донская, 27; Красина, 1, 16, 2, 3, 4; Лазо, 7; Песчаная; Седова, 1, 2, 24, 3, 9; Станиславского, 1, 2, 4, 6, 8; Чехова; Балмочных, 15б; Качалова, 10, 5; Нестерова, 10, 12, 12а, 8, 8а; Тельмана, 57; Ангарская, 52; переулок Рудный, 17; Юношеская; Нахимова, 1 – 8а, 10, 12, 14, 2; переулок Ушакова, 4, 5, 6, 8; Плеханова, 49, 51а, 53а, 59, 59/4; Угловая, 26а; садоводчества «Горняк»; «Горняк 1», 1430, 1498, 1551, 1602, 1822; «Спутник»; «Студеновское», 110, 110а/155, 162, 178.

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