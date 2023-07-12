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НовостиОбщество12 июля 2023 16:27

Жители отдаленных сел Липецкой области смогут снимать деньги на кассе в магазинах

Услугу уже опробовали в торговых точках Елецкого и Добровского районах
Алина ПАЛАГИНА
Сельские магазины Липецкой области подключат к сервису "наличные на кассе"

Сельские магазины Липецкой области подключат к сервису "наличные на кассе"

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецкой области жители отдаленных сел смогут снимать деньги на кассе в магазинах. В регионе запустят сервис «наличные на кассе». В Елецком и Добровском районах подобную функцию уже опробовали.

Однако для посетителей райпо установили лимит, сообщили в пресс-службе областного правительства. С одной карты можно получить не более пяти тысяч рублей в день и 30 тысяч в месяц.

Покупатель должен обратиться к продавцу и сообщить сумму, которую хочет снять. Если нужные купюры лежат в кассе, сотрудник выдаст наличные. Деньги со счета спишут через терминал, как при оплате продуктов. Воспользоваться услугой можно в торговой точке, которая подключилась к сервису.