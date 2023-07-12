Липецкая область возглавила рейтинг по скорости строительства домов среди регионов ЦФО

Липецкая область вошла в топ регионов по быстрому возведению жилья Фото: Алина ПАЛАГИНА

Липецкая область возглавила рейтинг по скорости строительства жилья среди Центрально-федерального округа. Регион занял девятое место в топе по России. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на «Единый ресурс застройщиков».

В среднем в регионе тратят около 1,5 года на возведение дома площадью в 4 479 квадратов. Липчанам удается сэкономить время на документах. Сократить бюрократические процедуры позволяет цифровизация.

– Оптимизация и перевод в электронный вид большинства административных процедур подразумевает сокращение излишних требований и согласований, – отметили в пресс-службе. – При этом снижение сроков реализации проектов не влияет на качество строительных работ.

Рейтинг составили из базы данных Единого ресурса застройщиков. В ЕРЗ хранят информацию о домах, которые возвели с привлечением средств россиян по договору о долевом строительстве.