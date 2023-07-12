Совет Липецкой области по улучшению качества жизни займется сферами здравоохранения и ЖКХ

В Липецкой области появился совет по качеству жизни Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецкой области создали совет по улучшению качества жизни. В состав вошли ученые, предприниматели, представители некоммерческих организаций и социальные объединения и руководители региона. Председателем стал губернатор Игорь Артамонов.

Совет займется вопросами в сферах здравоохранения, образования и ЖКХ, сообщили в пресс-службе областного правительства. Специалисты продумают, как улучшить процесс выплат, реабилитацию и абилитацию липчан с инвалидностью и работу социальных кураторов. В новом органе будут решать и другие актуальные проблемы.

Напомним, областной центр возглавил топ городов с достаточно высоким качеством жизни. Рейтинг опубликовал Финансовый университет при Правительстве России. Данные отражают статистику по первому полугодию.