Житель Липецка отомстил приятелю, обманув спецслужбы о намерениях обидчика взорвать кафе

Телефонного террориста поймали в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

8 июля житель Липецка позвонил в «112» и сообщил об угрозе взрыва кафе по улице Московская. На указанный адрес сразу же выехали экстренные службы. К счастью, информация оказалось ложной. Специалисты не нашли опасных устройств в здании и на территории вокруг. Правоохранители нашли виновника переполоха и выяснили причину обмана.

Несколькими часами ранее 37-летний горожанин отдыхал с компанией в том самом заведении. Между липчанином и участником застолья завязался конфликт. После ссоры мужчина решил отомстить обидчику. Идеальный план моментальной созрел в голове впечатлительного жителя.

Пьяный нарушитель ушел из кафе и набрал единый номер. Он наговорил сотрудникам, что его приятель собирается взорвать заведение. Мститель указал персональные данные оппонента, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Липчанин отыгрался за рану на сердце, но забыл об уголовном кодексе. Полицейские завели дело по части 2 статьи 207 УК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Теперь обманщику грозит до пяти лет колонии. Горожанин находится под подпиской о невыезде.