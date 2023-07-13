71-летняя пенсионерка на ВАЗ-2107 сбила велосипедиста на Ладыгина в Липецке

В Липецке в аварии пострадал 30-летний велосипедист Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В минувшую среду, 12 июля, в Липецке на улице Ладыгина случилось ДТП. Около полудня 71-летняя пенсионерка на ВАЗ-2107 сбила велосипедиста. 30-летний горожанин получил травмы, сообщил в пресс-службе регионального УМВД. Пострадавшего увезли на машине скорой помощи.

Вечером того же дня на улице Передельческая областного центра столкнулись 29-летний шофер грузовика «Рено» и ВАЗ-2115. Пострадал 20-летний автомобилист легковушки. Медики осмотрели парня и отпустили домой.

Напомним, также в среду под колеса авто попал 14-летний пешеход. На улице Катукова в Липецке на подростка наехал 64-летний водитель ВАЗ-2110. После ДТП автомобилист сбежал, но автоинспекторы нашли нарушителя по горячим следам.