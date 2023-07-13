Какие дороги и улицы перекроют в Липецке ко Дню города 2023 года Фото: Юлия КЛЮЕВА

Стало известно, какие дороги перекроют ко Дню города 2023 в Липецке. 13 июля движение ограничат на участке от улицы 50 лет НЛМК до Неделина. Машины не смогут проехать по территории с 14.00 этого четверга до 18.00 воскресенья 16 июля.

В пятницу 14 июля с 10.00 движение перекроют по улице Первомайской от Литаврина до Карла Маркса. Ограничения снимут в 18.00 в субботу 15 июля, сообщили в пресс-службе мэрии.

В субботу 15 июля автомобилям запретят ездить с 7.30 до 11.00 по улице Первомайской от Фрунзе до улицы Литаврина и по переулку Литаврина. С 15.00 до 20.00 – на второстепенном проезде со стороны ДС «Звездный» от Терешковой до Космонавтов. С 9.00 до 22.00 – по улице Скороходова от площади Театральная до Советской.

Подробную программу мероприятий к 320-летию Липецка можно посмотреть здесь.