Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 июля 2023 13:01

Два расчета МЧС тушили горящий сарай в селе под Липецком

А в Задонском районе полыхала трава на площади 300 квадратных метров
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Два расчета МЧС тушили горящий сарай в селе под Липецком

Два расчета МЧС тушили горящий сарай в селе под Липецком

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 12 июля в Липецкой области вспыхнул сарай около частного дома. Пожар случился в селе Донское Задонского района. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись два спасательных расчета. Несмотря на их усилия, надворная постройка полностью сгорела.

В том же районе у села Калабино полыхала сухая трава на площади 300 квадратных метров. Пламя тушили пожарное отделение и добровольцы из дружины. В Липецке на проспекте 60 лет СССР в подвале девяитэтажки загорелся мусор. Жильцы справились с огнем до приезда спасателей. А в многоквартирном доме на Космонавтов в одной из квартир подгорела пища.

Липчан просят быть осторожнее и соблюдать правила пожарной безопасности. В случае происшествия звонить по номеру «112».