Два расчета МЧС тушили горящий сарай в селе под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 12 июля в Липецкой области вспыхнул сарай около частного дома. Пожар случился в селе Донское Задонского района. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись два спасательных расчета. Несмотря на их усилия, надворная постройка полностью сгорела.

В том же районе у села Калабино полыхала сухая трава на площади 300 квадратных метров. Пламя тушили пожарное отделение и добровольцы из дружины. В Липецке на проспекте 60 лет СССР в подвале девяитэтажки загорелся мусор. Жильцы справились с огнем до приезда спасателей. А в многоквартирном доме на Космонавтов в одной из квартир подгорела пища.

Липчан просят быть осторожнее и соблюдать правила пожарной безопасности. В случае происшествия звонить по номеру «112».