В Липецке ограничат продажу алкоголя из-за Дня города 15 и 16 июля

В Липецке на два дня ограничат продажу алкоголя из-за Дня города 2023 Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке ко Дню города 2023 запретят продавать алкоголь. Ограничения введут 15 и 16 июля в местах, где на праздничные мероприятия соберутся более 100 человек.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, речь идет о следующих площадках: 15 и 16 июля парк Быханов сад с 14.00 до 22.00, парк Победы с 19.00 до 22.00, Нижний парк с 12.00 до 21.00, а также 16 июля с 18.00 до 22.00 территории у ДК «Матыра» на Писарева и Энергостроителей, ДК «Рудничный» на Ударников и Одоевского, ДК «Сокол», парковая зона «Сокол», площадь у ОП «Студеновский», «ГДК» на площади Клименкова.

Напомним, что запрет на продажу спиртного начинает действовать за 2 часа до начала мероприятий. Вновь купить алкоголь липчане смогут через 2 часа после окончания торжеств.

С этого четверга в областном центре начали перекрывать дороги. Подробности здесь.