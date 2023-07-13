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НовостиПроисшествия13 июля 2023 15:50

На Механизаторов в Липецке столкнулись ассенизаторская машина и «Шкода»

Информация о пострадавших уточняется
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке не поделили дорогу ГАЗон Некст и иномарка

В Липецке не поделили дорогу ГАЗон Некст и иномарка

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В этот четверг, 13 июля, в Липецке произошло ДТП с иномаркой и ассенизаторской машиной. «Шкода карок» и «ГАЗон Некст» ехали вниз по улице Механизаторов и не поделили полосу на развороте. Как сообщили lipetsk.kp.ru очевидцы, авария случилась около шести часов вечера.

– Легковушка вылетела на встречный тротуар, – поделилась жительница областного центра. – Мы заметили, что у «Шкоды» сработали подушки безопасности. Скорее всего, обошлось без пострадавших.

В основном досталось чешскому авто, у которого спустило колесо после столкновения. Сильно помялось крыло. Судя по видеозаписи, на ассенизаторе остались разве что царапины. На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД. Информация о пострадавших уточняется.